La modelo Rosángela Espinoza viajó a Estados Unidos tras el lamentable incidente que vivió con su auto, el cual fue rayado aparentemente en el estacionamiento de América Televisión.

A través de Instagram, la ‘chica selfie’ se lució al interior de un auto Tesla, la famosa compañía del multimillonario Elon Musk. Ella bromeó con el incidente de su vehículo en los estudios de Pachacamac.

“Este es el carro que necesito para que no me lo rayen. Un Tesla”, comentó Rosángela Espinoza. Asimismo, la ‘chica selfie’ reveló que sueña con comprar un auto Tesla.

“Graba todo, con fe. Algún día no tan lejano tendré mi Tesla. Carro eléctrico”, señaló Rosángela Espinoza en Instagram Stories.

¿Quién rayó el auto de Rosángela Espinoza?

Poco antes de salir del país, la ‘chica selfie’ reveló que todavía no sabe quién rayó su auto: “Aún no se sabe quien ha sido, me faltan ver las cámaras, solamente he tenido una hora de visualización (...) Ya cuando regrese de viaje lo voy a ver detalladamente, voy a encontrar a la persona quien ha sido porque eso es maldad, yo no me meto con nadie, yo estoy en mi mundo, no hago daño a nadie y me parece increíble que me sucedan estas cosas justo un día después de mi cumpleaños, cuando me he comprado mi departamento. Hay mucha envidia y hay que cuidarse muchísimo”.

Además, la popular ‘Rous’ indicó que está convencida que se lo rayaron en América Televisión: “Ese rayón es reciente por el polvo que se ve. Además yo salí del hotel y me dirigí directo al canal con Blanquita y mi amiga Rebe. Yo siempre reviso mi carro. Ese rayón es justo en el guardafango y parachoque”.

Fuente: Instagram @rosangelaeslo

TE PUEDE INTERESAR