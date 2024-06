La actriz Rossana Fernández Maldonado contó que sigue soltera y haciendo su vida con mucha tranquilidad; pues no se encuentra desesperada por tener una pareja. Es más, aclara que no le gustan los “salientes” ni sale a discotecas a conocer gente.

“Estoy sola hace bastante tiempo, pero no estoy desesperada por buscar marido, por el contrario me encuentro muy tranquila, súper ocupada con el trabajo y mi familia, y seguro que la persona ideal llegará en algún momento”, precisó Rossana.

¿Esperas que el destino te sorprenda?

Sí, no soy de las que está buscando, ni de estar saliendo, no es mi carácter, no voy de juerga todas las semanas para ver a quién conozco. Tampoco soy de salientes, soy más “tranqui”. Además, estoy muy concentrada en mis cosas de mamá pues tengo dos niñas, soy la cabeza de mi hogar.

Por otro lado, dijo que se encuentra bastante emocionada con los ensayos del show de “Nubeluz, la despedida”, donde rendirán homenaje a Mónica Santa María y Lucho Carrizales.

Reencuentro de "Nubeluz". (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

“Todos estamos con los preparativos, este show será una gran despedida. Tenemos el mismo espíritu, está intacto, parecemos los mismos chibolos de 15, 17 años, porque nos molestamos en los ensayos, nos matamos de risa”, contó.