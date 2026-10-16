Es pequeña de tamaño, pero grande en talento. Ruby Palomino no se deja pisar el poncho y con mucho esfuerzo se viene haciendo camino en la música. Como artista independiente, fusiona el folklore con el rock, muestra de ello es su último disco “Chabuca rock” donde impone su estilo a los tradicionales valses criollos. Todo su talento se pondrá de manifiesto este 16 y 17 de octubre en el Teatro Segura.

- ¿Cuántos años de trayectoria musical tienes?

Oficialmente son 12 años desde el 2014, cuando me di a conocer masivamente en La Voz Perú. Sin embargo, canto desde los 3 años y me pagan por cantar desde los 8 años, por lo que sumo 33 años viviendo de la música.

- ¿Cómo nació la propuesta de fusionar el vals criollo con el rock?

Nació de la búsqueda por valorar mi voz “ronquita” y presentar un estilo auténtico. Al principio existía el temor a la reacción de los tradicionalistas del criollismo, pero tras haber versionado temas andinos como carnavales y huaylas, decidí arriesgarme a “roquear” el vals. La versión de “Cholo soy” fue el tema determinante que impulsó mi carrera y definió mi sello en los escenarios.

- Manejas varias propuestas musicales

Trabajo con tres proyectos en paralelo: la fusión rock, el folklore del centro con orquesta típica, donde me bautizaron como “La Joya Huanca”; y los tributos a figuras de la música peruana, como el que acabo de hacer a Chabuca Granda.

Ruby Palomino está soltera desde hace 4 años. Se describe como alguien intensa que lo entrega todo cuando se enamora. FOTO: Difusión.

- ¿Cuál es tu nexo con el folklore?

Aunque nací en el Callao, me crie en Huancayo porque mi madre, Gloria Ramos conocida como la “Princesa del Sol”, se mudó allá para recibir apoyo familiar. Por eso digo, soy huanca. Mi madre era cantante lírica y folklórica, pero ejerció la docencia para sostener el hogar. Desde joven sabía que quería ser cantante. Mi primera barrera fue convencer a mi madre, decía que el canto es un hobby, que debía estudiar una carrera. Después ya lo entendió y me negoció, me dijo, “tú vas a cantar a la peña turística de mi amigo, pero te vas a pagar los estudios”. Y así fue. Soy psicóloga.

- ¿Acabas de lanzar tu disco “Chabuca Rock”?

Es un álbum trabajado desde el 2020 junto al productor musical “El Viejo” Rodríguez. Dado que la casa discográfica original no lanzaba el proyecto, el 2024 compré los derechos fonográficos para publicarlo de forma independiente. El disco fue remezclado y remasterizado, teniendo como primer tema promocional “Gallo Camarón”.

Todo el talento de Ruby Palomino se pondrá de manifiesto este 16 y 17 de octubre en el Teatro Segura. FOTO: Difusión

- Este 16 y 17 de octubre tienes dos presentaciones en el Teatro Segura, totalmente distintas. ¿Cuéntame cómo serán?

Separé mi repertorio en dos noches conceptuales distintas: el 16 de octubre será fusión, rock, criollo y salsa. Contará con la participación de Bartola, Ernesto Pimentel, Susan Ochoa, Willy Rivera y Alex Rojas. En esta fecha presentaré mi disco tributo a Chabuca Granda. El 17 de octubre será solamente folklore típico. Estaré acompañada por la orquesta Selecta Yauyos de Marlon Rodríguez, junto a invitados como Flor de la Oroya, Gustavo Ratto, mi madre Gloria Ramos, mi hermano Joel Palomino, entre otros.

- ¿Por qué decidiste explorar múltiples géneros en lugar de concentrarte en uno solo?

Considero que las limitaciones son autoimpuestas; referentes como Mon Laferte, Juanes o Daniela Darcourt abordan diversos géneros con libertad. Al desempeñarme como artista independiente, que financia sus propios proyectos, mantengo la autonomía para grabar rock, cumbia, salsa y folklore.

- ¿Qué opinas de quienes critican a los cantantes que participan en concursos de talento televisivos?

En mi trayectoria participé en diversos concursos antes de lograr el primer lugar en “La Voz Perú” y “El Artista del Año”. Participar en este tipo de certámenes aportan preparación escénica, temple y manejo del ego al recibir observaciones del jurado.

- ¿Qué balance realizas de tu paso por el Festival de Viña del Mar?

Valoro la recepción que tuve de la Quinta Vergara, que aplaudió mi presentación en ambas fechas. A pesar de que el jurado no contaba con especialistas en folklore andino, considero un logro importante haber llevado un carnaval peruano a dicha plataforma.

ALGO MÁS

Ruby Palomino viajará a los Latin Grammy, en Las Vegas, en su calidad de socia votante de la academia. Su objetivo es difundir su propuesta musical “Chabuca Rock”.