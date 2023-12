Ruth Karina sonríe cuando responde. Su espíritu alegre no se opaca por las desgracias que le tocó vivir como estar cerca de la muerte o que su esposo siga en la cárcel. La carismática cantante se destapa para OJO y cuenta que a pesar de las muchas tentaciones para ser infiel va siempre de la mano de Cristo.

¿Cómo cambió tu vida los últimos años?

Yo hace como 14 años entregué mi vida a Cristo, no es que sea religiosa, soy cristiana porque tengo una relación con Cristo. Siempre digo que este mundo es un río muy caudaloso, un mar muy bravo y decidí pasarla acompañada y agarrarme de la mano de Jesús.

Mucho más en pandemia

Por supuesto. Gracias a Dios estuve preparada, como dice su palabra hay que protegerse con una armadura para que cuando vengan los tiempos difíciles puedan soportar y a mí me ha ayudado bastante. Hoy el Facebook me recuerda que trabajé virtualmente y eso que venía de sufrir un accidente en 2019 en EE.UU. donde me rompí el tobillo al caerme. Tenía 7 meses sin caminar y viene la pandemia.

Vaya, te has salvado de varias...

Sí, en el 2000 me quise hacer una “lipo” y tuve una muerte clínica. No irrigó oxígeno al cerebro. Gracias a Dios al tercer día desperté pero no coordinaba, hablaba incoherente, ya en el cuarto día recuperé la consciencia y los doctores me abrazaron. Luego de ese episodio quería mantener la figura, entonces me incliné por la bulimia, comía y lo botaba, pero también gracias a Dios salí de todo eso.

¿Tienes más vidas que un gato?

Me has leído el pensamiento... A veces nosotros podemos planear tantas cosas, pero al final no es lo que a veces pensamos.

¿Cómo fue tu trabajo virtualmente?

Una chica de un canal me llama y me dice, “Ruth es mi cumpleaños, necesito que me cantes, yo te pago”, y con mi hijo armamos todo y me puse vestuario. Cuando ella abre el Zoom se da con esa sorpresa y ahí comenzó todo. Ella me recomendó y comencé a mostrar mis videítos, incluso me llegaba a conectar con Japón, Londres, Italia, Argentina y Brasil. (Iba) de mi sala a mi cuarto, aunque extrañaba viajar.

¿Y alguien no te pidió abrir tú onlyfans?

Muchos dicen y sugieren, pero personalmente digo no. El onlyfans se creó para mostrar tus cosas y ahora se transformó en otra cosa, para mi las plataformas virtuales solamente son para dar a conocer lo que es mi trabajo.

¿Sigues luchando por la libertad de tú esposo?

Hace como 13 años mi esposo está en la cárcel, muchas personas decían “ella está por sus millones” o la deben estar amenazando, pero no tengo nada, soy una persona como cualquiera que trabaja para salir adelante y mi trabajo siempre ha sido limpio. Si hubiera tenido la plata, ya estaría libre.

¿Y en todos esos años no hubo un hombre que te quiso sacar plan?

Uf, un montón, pero te digo “ñañito, gracias a Dios estoy fuerte”, y le pido que solamente tenga ojos para él y él tenga ojos para mí, porque realmente estamos rodeados de tanta tentación. Hay un montón de personas que ofrecen dinero y muchas cosas, pero como dice Dios, hay que alejarse de las tentaciones, entonces doy la media vuelta y me voy, y solamente estoy enfocada por mi familia y el verdadero amor se encuentra en Jesús, porque él (mi esposo) también ha entregado su vida a Cristo.

Por ser de la selva, muchos pensarán que puedes caer.

No, gracias a Dios he tenido una buena formación, pero soy muy alegre, entonces de pronto mucha gente se puede equivocar con eso.

¿Y qué piensas de la infidelidad?

Ay, de verdad es una cosa muy delicada, muy terrible, porque yo sé lo que es una traición, a mí me lo han hecho. Si mi esposo me es infiel, no me lo va a hacer a mí sino a Dios y ya verá su condena. Ya no estoy en edad de ir celando ni llorando.

¿Dentro de esas tentaciones habían futbolistas?

Hubo varios futbolistas en mi época, un montón, no voy a decir sus nombres, pero también empresarios, gerente, pero de verdad yo me reía, porque decían “A Ruth no se le puede enamorar, que se pica”, y se daban la vuelta.