Alfonso Zepeda, conocido artísticamente como “Ponchito Zepeda - La Voz Que Enamora”, viene conquistando Lima y el Callao con el sabor y sentimiento que lo caracterizan. El cantante peruano-mexicano, con 18 años de trayectoria musical y tres años como solista, presenta “El Triste”, su nuevo lanzamiento con el que le pone su propio sello salsero al clásico que inmortalizó José José.

Antes de llegar al Perú, Ponchito desarrolló parte de su carrera en México, interpretando salsa y cumbia. A su llegada a tierras peruanas, encontró en el Callao el escenario para hacerse un nombre en la salsa romántica. Desde entonces, su conexión con el público chalaco ha sido clave en su crecimiento artístico.

Su presencia en discotecas y eventos privados de Lima, Callao y provincias refleja el camino que viene ganándose en los escenarios. Entre los temas más pedidos de su repertorio destacan “Dónde Estarás”, “Quiero Morir en Tu Piel”, “Luna Negra” y “Amor Eterno”, “Caricias Prohibidas”, además de “Un hombre busca una mujer”, el favorito del público. Con estas canciones, Ponchito combina romanticismo y fuerza interpretativa para hacer bailar y cantar al público en cada presentación.

Ahora, con “El Triste”, el salsero apunta a llevar su música a todo el Perú y abrirse paso entre los nombres más destacados de la salsa nacional. Este lanzamiento llega acompañado de su primera gira promocional en televisión y radio, con la que buscará conquistar nuevas audiencias y llevar más lejos la voz que se ganó un lugar en el corazón del Callao.

“El Triste” ya está disponible en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales. ¡Ponchito Zepeda tiene voz, tiene sabor y va por más!