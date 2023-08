Se encienden las alarmas. Youna estuvo enlazado en exclusiva con el programa “Amor y Fuego”, donde respondió fuerte y claro a las acusaciones que realizó Samahara Lobatón, quien señaló que lo había “mantenido” durante toda su relación. Sin embargo, el joven barbero terminó destapando un gran secreto sobre la actual vida amorosa de su expareja.

Según comentó el joven, su molestia principal con la hija de Melissa Klug sería porque habría decidido relacionar a la pequeña hija que ambos comparten en común con Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán.

Todo quedó evidenciado por unas conversaciones que compartió Youna con la producción del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, donde Samahara admitiría que está en sus planes tener una relación formal con Torres

S: Yo si quiero que Xianna comparta con Bryan, así como yo con su hija. Tú vive tu vida como desees. Yo la vivo como yo deseo

Y: Y entiende que es muy temprano para Xianna, el hue... con el que estás tiene referencias hasta el cu...

S: Bryan se porta muy bien con ella, hasta mejor que tú este último mes. No te quejes de que le den amor y la atención a tu hija que tú no le das. Se porta bien conmigo, es suficiente para nosotras, no es una mala persona

Y: No me importa cómo sea contigo y lo que te haga a ti en tu relación, yo no me meto. Tú lo dejas compartir con mi hija, estás siendo más mujer que madre. Es muy temprano para que le hagas esos traumas a mi hija

Youna revela que Samahara hizo dormir a su hija con amigo de Farfán

El joven barbero y exyerno de Melissa Klug, terminó por confesar que Samahara Lobatón, no solo le habría sido infiel con el futbolista peruano Yordy Reyna, sino que también habría involucrado muy rápido a su menor hija con su nueva pareja Bryan Torres.

“A mi hija le dije que no la cargue Bryan, que no la toque... Ha estado un mes durmiendo con mi hija. ¿Cómo es posible que ahora mi hija vea a su mamá levantándose con otra persona? ¿Eso es normal? ¿Mi reacción estuvo mal? Entonces yo soy un loco”, expresó Youna para Willax TV.

