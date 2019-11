La participante del programa “El dúo perfecto”, Sandra Muente, no tuvo problemas para referirse sobre la situación complicada que atraviesa Melissa Klug tras la publicación en Instagram de su menor hija, Samahara Lobatón.

En una entrevista, la artista manifestó no conocer a la joven, pero le recomendó no exponer sus problemas, porque más adelante se puede arrepentir.

“No conozco a la hija de Melissa, pero le recomiendo no exponer sus problemas personales en las redes porque eso quedará como una fea huella, la gente recordará en un momento que ellas se dañaron como familia. Cuando eres chibolo haces cosas por voluble y no tienes criterio de lo que estás publicando, haces de tu vida un escándalo. No puede pelearse con su mamá públicamente, luego Samahara se va a terminar arrepintiendo de las actitudes que está teniendo contra su mamá, pero el roche no se lo va quitar nadie”, expresó la también actriz.