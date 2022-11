Una de las grandes sorpresas de “El Gran Show” fue la participación del actor Santiago Suárez, quien no solo ha demostrado su talento para la actuación en “De vuelta al barrio”, sino que también ha conquistado la pista del programa conducido por Gisela Valcárcel.

Ante esto, mucho se habló de la química que existe entre el actor y su bailarina Marinés Acosta. Al ser consultado por si su pareja, la actriz Raysa Ortiz se siente celosa por sus bailes, Santiago Suárez fue tajante al reafirmar que entre ellos existe mucha confianza.

“Raysa no tiene celos porque no hay coqueteos entre mi bailarina y yo, además, nos tenemos mucha confianza, nosotros llevamos cinco años juntos y estamos enamorados”, contó el actor que dio vida a ‘Beto’ en “De vuelta al barrio”.

“(Raysa) Está en México, no es la primera vez que nos pasa, ella ya ha tenido que viajar por trabajo, y no va a ser la primera ni la última vez que nos pase algo así. La relación no se complica porque respetamos el trabajo de ambos”, añadió.

Por otro lado, Santiago Suárez también se refirió a las recientes polémicas que enfrentó con Gabriela Herrera y Facundo González. Según dijo, él no piensa en enfrentarse a nadie y solo quiere dar lo mejor de sí en el programa.

“Me incomodaría estar en conflictos con alguien, yo nunca busco conflictos, siento que es una pérdida de tiempo. ¿Para que me pelearía con un Facundo que no lo conozco, que recién lo he venido a conocer? Yo estoy abierto de corazón y de mente, respetando que no todos somos iguales, y que si otros quieren hacer o no polémica, también se respeta”, aclaró.

VIDEO RECOMENDADO

Santiago Suárez interpretó escena de ‘La Máscara’ y obtuvo el máximo puntaje de la gala

‘El gran show’: Santiago Suárez interpretó escena de ‘La Máscara’ y obtuvo el máximo puntaje de la gala