El futbolista de la selección peruana, Sergio Peña, mostró su lado más paternal en Instagram al dedicarle un tierno y extenso mensaje a su hijita, de quien se encuentra alejado debido a su carrera deportiva.

Sin embargo, hace poco, Sergio Peña habría logrado estar algunas horas con su pequeña y además de pasar tiempo juntos; hizo cosas de padre e hija como el peinarla. Además, se tomaron fotos para el recuerdo.

“Tengo solo un día lejos de ti y no sabes lo mucho que te extraño y te necesito, me hiciste tan feliz las horas que estuve contigo, nada me hace tan feliz como tenerte a mi lado, cuando seas grande leerás todo esto y entenderás las razones por las que estamos lejos, todo lo que me esfuerzo y todo lo que hago en esta vida y por y para ti, entenderás esta situación y este distanciamiento momentáneo cuando crezcas y te des cuenta de todo lo que hago solo para ti”, escribió Sergio Peña.

Sergio Peña también confesó que es su hija su mayor motivación en todo lo que hace y por la que pone empeño en su carrera futbolística.

“Cuando entreno, juego y me esfuerzo en cada cosa que hago en esta vida, solo pienso en ti, eres mi motivación y mi fuerza para cada día dar el 100%, te amo y no me importa si las fotos se ven bien o mal, lo que me importa es lo feliz que fuimos, somos y seremos, te amo y no me importa nada en este mundo, solo ver tu sonrisa y saber que tienes salud, te amo caracola”.

