Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al confesarse para el canal de Youtube de Choca Mandros, donde se refirió a su inesperada partida a México y por qué prefirió que su pequeño hijo se vaya a vivir con su papá, Antonio Pavón, a España.

Y es que según la exchica reality, una de las razones por las que accedió a que su hijo de 9 años viva en Europa y no con ella, es porque no sabía si se quedaría en el país charro.

“Yo estaba sin trabajo, mi hijo estudiaba encerrado. Cuando empezó la pandemia, Antonio (Pavón) siempre me decía que lo mande a España. Mi hijo estudió un año encerrado, no quería salir ni al parque, no quería ir a ningún lado”, comenzó diciendo la modelo.

“Cuando pasó todo lo que pasó, en realidad, yo no quería volver a Perú, yo no podía llevarlo a España, solo dejaban a entrar a personas con pasaporte, entonces Antonio tenía que venir a llevárselo, y dije: ‘¿para qué yo ir al Perú? ¿Para tener todo el acoso de la prensa?’”, agregó la exconductora.

En ese sentido, Sheyla también confesó que de haber optado por llevarse a Antoñito a vivir con ella, hubiera ocasionado problemas con el español, pues en ese entonces no conocía a Sir Winston.

“Llevarme a vivir a Antoñito a México, quizás, hubiera sido un tema de pleito con el papá. Antonio no conocía a Luis (Sir Winston), no sabía cómo eran las cosas. Quizás, en el primer momento, hubiera reaccionado de otra forma”, finalizó diciendo.

