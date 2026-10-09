Son Tentación y Explosión de Iquitos se unen por primera vez en “Estaba aquí pensando”, una colaboración que fusiona la fuerza de la salsa con la identidad de la cumbia amazónica. La canción forma parte de “Costa, Sierra y Selva”, el próximo álbum de Paula Arias, quien reúne en este proyecto a artistas y agrupaciones representativos de diversas regiones del Perú.

La propuesta busca recorrer el país a través de sus sonidos e integrar géneros como la salsa, el folclore, el festejo, la música criolla, los ritmos andinos y la cumbia amazónica, respetando la esencia y la identidad de cada expresión musical.

“Queríamos renovar la cumbia amazónica y darle un sonido más juvenil para llegar a todas las edades. Así nació este proyecto”, explica Paula Arias, quien viajó hasta Iquitos con la canción y el arreglo musical preparados. La producción cuenta con la participación vocal de Gretel Sanabria, “La Cubana de la Voz de Fuego”, junto a las vocalistas de Explosión de Iquitos, Marilya Gonzales y Siumy García García.

La elección de Explosión de Iquitos responde a la admiración de Paula Arias por el trabajo de la agrupación, su puesta en escena y la identidad que transmite en cada presentación. Este encuentro marca, además, la primera colaboración entre ambas agrupaciones y representa un acercamiento inédito entre una agrupación de salsa y una de las principales exponentes de la cumbia amazónica.

Tras aceptar la propuesta, Explosión de Iquitos también se involucró activamente en la producción y grabación del tema, aportando al arreglo musical para incorporar aún más su esencia y reforzar la identidad de la cumbia amazónica en la canción. De esta manera, la colaboración no solo une dos géneros, sino que permite que ambas agrupaciones aporten su propia identidad al resultado final.

“Ellos no suelen hacer feats y nunca habían colaborado con una agrupación de salsa. Nosotras tampoco habíamos trabajado con una agrupación de la selva. Es la primera vez para ambas agrupaciones, y estamos muy agradecidas y emocionadas”, señaló la cantante.

El videoclip fue grabado en Iquitos y aprovecha los paisajes de la Amazonía peruana como parte esencial de su propuesta audiovisual. Lanzada el 25 de septiembre, la canción ya viene generando movimiento en las plataformas digitales: es tendencia en TikTok gracias a un challenge y suma miles de reproducciones en YouTube.

Para Paula Arias, este tipo de encuentros representa también una oportunidad para fortalecer la industria musical peruana, promover la colaboración entre artistas de distintas regiones y géneros, y llevar la música nacional a nuevas audiencias.

Con “Costa, Sierra y Selva”, Paula Arias apuesta por conectar territorios, sonidos y generaciones, demostrando que la diversidad musical del Perú puede convertirse en un espacio para crear nuevas propuestas, tender puentes entre sus regiones y fortalecer la industria nacional.