Los actores Aldo Miyashiro y Carlos Alcántara alzaron su voz de protesta contra el bullying infantil y destacaron que la alfombra roja del avant premiere de su película “La Gran Sangre” haya sido una toalla higiénica, y así poder frenar que la menstruación siga generando vergüenza y burlas en las niñas.

Siendo la película “La Gran Sangre, ojo por ojo” una de las películas de acción más esperadas por el público, y donde la sangre es protagonista en todas las escenas, Aldo Miyashiro señala que ha sido una oportunidad perfecta para llamar la atención y se pueda cambiar la mentalidad.

“Nadie se sorprende al ver sangre en el cine. Sin embargo, cuando se trata de la regla, pareciera que está prohibido hablar de ella o, peor aún, sigue siendo un motivo de burla para miles de niñas. Lo vemos siempre y no debe de normalizarse, debemos de empezar a cambiar”, señaló el actor, quien interpreta a Tony Blades.

De la misma manera, Carlos Alcántara indicó que “sangrar es normal para las adolescentes cada mes”, y esperan que el mensaje sea recibido por el público y exista un cambio, tal como Nosotras lo viene impulsando.

“Que se haga esta campaña aquí me parece acertadísimo porque el público de las películas de acción, en su mayoría, son hombres... este mensaje es para todos ellos, para nosotros y para nuestros hijos. Sobre todo, sabiendo todo lo que se ha hablado sobre el bullying en los colegios de nuestro país”, enfatizó el actor.

La campaña “Sangrar es normal” de Nosotras ha presentado las alarmantes cifras que 7 de cada 10 niñas han escuchado burlas o comentarios negativos relacionados con la menstruación. Por ello, se plantea que dicho problema no puede abordarse únicamente enseñando a las niñas a entender su periodo; sino que también exige trabajar con quienes todavía lo convierten en motivo de burla.