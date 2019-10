Teófilo ‘Nene’ Cubillas, el ídolo de multitudes, podría terminar con una orden de extradición si es que no paga la alimentación de alimentos a su hija Johana Cubillas, la cantidad asciende los S/100 mil soles por 11 años.

La orden del Poder Judicial informa que el exdeportista debe pagar S/83 900 soles más intereses legales, monto acumulado entre el 2008 a marzo del 2018 que asciende a más de 100 mil soles.

Este 24 de octubre, a las 10 a.m., se llevó a cabo la audiencia pública por demanda de juicio de alimentos, donde no permitieron las cámaras; sin embargo, el mítico goleador de los mundiales no llegó indicando que no tenía dinero para pagar un vuelo a Perú.

Ahora, Johana Cubillas continuará con el juicio por alimentos y así pague por estos 11 años de haberla dejado completamente abandonada. De no ser así, Teófilo Cubillas podría ser extraditado desde Estados Unidos como “un delincuente” a través de la Interpol.