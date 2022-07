Tilsa Lozano reveló la excelente relación que tiene con Miguel Hidalgo, el padre de sus dos hijos. La modelo confesó cómo es que llegaron a convertirse en amigos y aprovechó para mandarle un consejo a algunas exparejas de farándula, como Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

Como se sabe, el ‘Gato’ Cuba y la actriz enfrentan problemas legales por la tenencia de su hija, sumados a las fuertes denuncias que ambos presentaron y, por las cuales, son investigados en el Ministerio Público.

“Miguel y yo tenemos una relación maravillosa; eso es lo bonito, poder terminar como amigos, es un proceso, no fue que nos separamos y al día siguiente ya éramos los mejores amigos y al toque. Hoy por hoy tenemos una relación increíble, él conoce a Jakson (Mora), el tipo de persona que es, cuánto quiere a sus hijos”, dijo Tili sobre su expareja.

Además, cuestionó que algunos personajes no piensen en sus hijos, sino solo en ellos mismos.

“Ver todas estas cosas que están pasando me parece atroz, sinceramente (...) La clave es pensar en tus hijos no pensar en ti, o sea no pensar como mujer ni como hombre, pensar como madre y pensar como padre. Porque si penamos en nuestros hijos y no en nosotros, vamos a llegar a un acuerdo”, sostuvo.

