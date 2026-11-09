Sebastián Llosa continúa ampliando su proyección internacional. Tras anunciarse su participación en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2027, el cantautor peruano suma ahora un nuevo desafío: su selección para el Benidorm Fest, en España, donde competirá junto al cantante español Polo Nández, en una candidatura conjunta que buscará conquistar la Sirenita de Oro.

La noticia fue compartida por el propio Sebastián a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad.

“Les tengo más buenas noticias. No solo voy a estar en Viña del Mar el próximo año, sino que nos han seleccionado para el Benidorm Fest, un festival súper importante en España, junto con Polo Nández, en enero del 2027. Así que va a ser un año muy bueno para mí, espero, con muchos festivales. Estoy muy contento con estas noticias y lo quería compartir con ustedes”.

El Benidorm Fest es uno de los principales certámenes musicales de Europa y se ha convertido en una plataforma de proyección para artistas y nuevas propuestas musicales. En su edición 2027, Sebastián Llosa y Polo Nández competirán con una canción propia por la Sirenita de Oro. El certamen tendrá dos semifinales y una gran final, programadas entre el 26 y el 30 de enero.

Polo Nández es un cantante y compositor español con una trayectoria dentro de la escena musical de su país. Ambos artistas se conocieron durante el proceso de composición de la canción con la que participarán en el festival.

Por su parte, Sebastián llegará a Viña del Mar 2027 con “El Avión”, canción lanzada en 2025 que aborda las emociones y dudas que surgen cuando una relación debe enfrentar la distancia por motivos laborales. Su participación en la Competencia Internacional representa una oportunidad especial para el artista, quien desde pequeño sigue este importante festival latinoamericano.

En los últimos años, Sebastián ha trabajado en el crecimiento de su proyecto musical, llevando sus canciones a públicos de Perú, México y España. Uno de sus primeros momentos de gran exposición llegó en 2022, cuando “Alguien Más” ganó popularidad tras viralizarse en TikTok. Posteriormente, ha colaborado con artistas como LAGOS, Álex Ubago, Lasso y Alex Ponce.

Con Viña del Mar y Benidorm Fest en su agenda para 2027, Sebastián Llosa se prepara para un año de importantes desafíos internacionales, con la expectativa de seguir llevando su música a nuevos escenarios y proyectando el talento peruano fuera de nuestras fronteras.