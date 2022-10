Sus fans son cada vez menos. Luego de haber sido grabado bailando muy pegadito con una joven al ‘Gato’ Cuba, las redes sociales de él y de Ale Venturo, no han dejado de acumular comentarios malos y este día no es la excepción.

Como se sabe, el Gato tendrá una niña más, esto produjo que algunos cibernautas se lamenten, ya que según ellos: “Él quería hombrecito, no le pudiste dar su deseo más grande”, mientras otros pedían un beso de la pareja.

Algunos cibernautas decidieron ir más allá y recordar el ampay del futbolista: “Engáñame, pero no me dejes”, fue otro de los enfurecidos comentarios que no aceptar que la empresaria haya perdonado tan fácil el baile cariñoso del Gato Cuba.

