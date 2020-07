La conductora del programa “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, compartió una foto inédita de su adolescencia. Se trata de una instantánea que le tomaron en su quinceañero.

En la foto se ve a Tula Rodríguez con tan solo 15 años y siendo presentada a “la sociedad”, costumbre que se realiza durante el tradicional quinceañero.

La conductora de televisión dio detalles sobre este día. “Mi decoración hecha por mi mami con cadeneta de papel higiénico, la torta alquilada, vestido herencia de mi hermana Beatriz y mi pared hermosa de ladrillos.No tenía nada de qué preocuparme, las cosas más sencillas me hacían feliz y soñaba con todo lo que me podría deparar mi vida”, reveló.

Tula Rodríguez también recordó la dura vida que tuvo. “Muy pronto, empecé a trabajar, pasaron mil cosas, buenas o quizás no tan buenas, lágrimas y alegrías, muchos logros y también caídas. Pero no cambiaria ninguna experiencia vivida. Hoy, casada y con una hija maravillosa. Queriendo volver a mis inicios, en donde lo simple y sencillo me hace feliz”.

Actualmente, Tula Rodríguez es conductora del programa “En Boca de Todos” y empresaria.

