Angus T. Jones es una de las figuras de la televisión de la que poco se sabe en la actualidad. Su paso por “Two and a Half Men” como Jake Parker lo colocó dentro de uno de los mejores lugares de la industria, pero también hizo que se replanteara la vida, cuando conoció de cerca la religión cristiana. Así es como ha cambiado la trayectoria del recordado sobrino de Charlie Sheen e hijo de Jon Cryer en la ficción.

Angus T. Jones, antes de entrar a la famosa serie, interpretó a heredero de “George de la selva”, en 2003, al lado del protagonista Brendan Fraser. Luego, fue convocado para el programa que estelarizaron Sheen y Cryer, como el pequeño Jake, el hijo Alan que vive el divorcio de sus padres y las aventuras de su tío Charlie.

El joven y premiado actor se volvió en una de las estrellas infantiles mejor pagadas del momento. Su participación en el programa se volvió cada vez más celebrado por la crítica y el público. Su ironía, sumado a su inocencia, ponían en aprieto a los adultos que protagonizaban el show de Chuck Lorre.

Sin embargo, años después, renegó de su trabajo en “Two and a Half Men” y dijo que era una “inmundicia” que la gente no debería ver. Esto pasó en un contexto en el que se acercó a la religión cristiana. Sus entrevistas a distintos medios, en 2012, fueron de arrepentimiento y ataques contra el contenido de la serie.

Charlie Sheen, Jon Cryer (izquierda, arriba) y Angus T. Jones eran los protagonistas de una de las 'sitcoms' más populares de los últimos años: "Two and a Half Men". (Foto: CBS)

¿QUÉ LE PASÓ A ANGUS T. JONES TRAS “TWO AND A HALF MEN”?

De acuerdo a sus propias declaraciones en distintos medios, Angus T. Jones se apegó a la fe cristiana tras leer la Biblia y se dio cuenta de que había obrado mal cuando era más joven y formaba parte del elenco de “Two and a Half Men”.

El actor estadounidense terminó abandonando el programa en la temporada 10 porque se sentía “hipócrita”. La ficción fabricó una salida para el personaje de Jake mudándose a Japón para dejar a su familia disfuncional. Así, Angus se dedicó a su religión y también se puso a estudiar primero una especialización en el medio ambiente y luego en judíos en la universidad.

Desde entonces, no se le ha visto actuar en otras producciones, se ha mantenido alejado de la industria, aunque no se descarta que pueda regresar, y se disculpó por haber atacado a “Two and a Half Men” y dijo que fue uno de los mejores trabajos que ha tenido, de acuerdo a sus declaraciones en 2016. También participó en el final de la serie como un Jake adulto y padre de familia que regresó de Japón.

Omg Angus T Jones de Two and a half man 😱 que tal cambio pic.twitter.com/QSdyiyDNKp — Lissi 🧊❄️ (@Nueza) September 1, 2021

¿A QUÉ SE DEDICA AHORA ANGUS T. JONES?

Angus T. Jones mantiene su vida privada en casi un completo misterio. Se sabe por su cuenta en Instagram que tiene un hermano menor al que quiere mucho. Después de eso, no hay más detalles porque sus publicaciones suelen ser collages.

Lo que se sabe por medios estadounidenses es que vive en Los Ángeles y que se desenvolvió como presidente de entretenimiento de Tonite, que se dedica a eventos en vivo, donde se desenvuelve como una especie de productor. En 2021, T. Jones cumplirá 28 años el 8 de octubre.

¿QUÉ LE PASÓ A CHARLIE DE “TWO AND A HALF MEN”?

El actor Charlie Sheen, que interpretaba a Charlie en “Two and a Half Men”, tuvo problemas con sus adicciones y, en 2011, cuando se paró la temporada de la serie de televisión, no quiso ir a rehabilitación. Esto generó un conflicto verbal con el creador del programa Chuck Lorre, quien lo terminó despidiendo, según medios internacionales.