La conductora Valeria Flórez dio sus primeras declaraciones en el programa “Un día en el mall”, que conduce en Willax Televisión. Tras quedar en el tercer lugar en el Miss Perú, dejó entrever que volverá a participar en el año 2023.

Sin embargo, Valeria Flórez ya se encuentra concentrada en la corona del Miss Latinoamericana Universal, que se realizará en Miami entre los meses de agosto y septiembre. Este concurso de belleza es dirigido por el reconocido Osmel Sousa, exdirector del Miss Venezuela, y de la exMiss Universo mexicana Lupita Jones.

“Estoy muy emocionada, es un certámen increíble también porque muchas personas solo escuchan acerca de algunos, pero hay muchos certámenes de belleza que tienen mucho reconocimiento, un nombre increíble, hay personas detrás de ellos que tienen muchos años en este rubro de la belleza como es el caso de Osmel Sousa, que es director de Miss Venezuela desde hace muchísimos años y es un personaje muy reconocido en su país y en el mundo entero, Lupita Jones también es directora de este certamen y ella fue Miss Universo en el 91, entonces son dos personajes que saben muchísimo en el rubro de certámenes de belleza y lo que ellos buscan es llevar este certamen al siguiente nivel, hacer que sea muy reconocido a nivel mundial (...) Obviamente yo voy a ir a dar batalla”, dijo Valeria Flórez.

Por su parte, Andrea Arana, su colega, la animó a participar en Miss Perú el próximo año: “Tienes todo lo que necesitas para este certamen que, por supuesto, te va a preparar también para el siguiente año porque yo no sé qué dirás tú, pero yo lo vuelvo a decir: el otro año se presenta nuevamente mi reina porque esa corona de Miss Perú Universo, es tuya (...) ¿Vas a participar el otro año en el Miss Perú o ya no?”.

“Bueno, nadie sabe qué pueda pasar, o sea, en realidad las puertas se pueden abrir en diversas situaciones, no sé si es que de repente gano la corona internacional, tendría que tener un reinado de un año y eso no me permitiría participar el otro año, entonces se tiene que ver qué es lo que sucede, pero si está dentro de mis posibilidades, si tengo el tiempo para poder hacerlo, si el compromiso está al 100%, sí lo haría”, respondió Valeria Flórez.

“Se lo digo yo al público: va a participar, no se preocupen, estamos totalmente claros porque todos queremos ver a Valeria coronarse”, afirmó Andrea Arana.

Fuente: Willax Televisión

