Verónica Linares decidió denunciar que fue víctima de acoso el último fin de semana, cuando un sujeto, el cual la llevaría acosando hace casi dos años, se acercó hasta la puerta de su edificio y amenazó de muerte a su esposo.

El hombre, identificado como Winston Manrique Canales, desde el 2021 la espera casi a diario en la puerta del canal e inclusive lleva un parlante y micro para gritar su nombre.

“Yo estos dos años, sinceramente, me había acostumbrado porque no era violento. Tocaba el timbre de mi deparamento, iba al canal casi interdiario, los vigilantes me hacían salir por otro lado”, comenzó diciendo la periodista.

Asimismo, fue la misma Verónica la que informó mediante sus redes sociales que había investigado a Manrique y descubrió que sufre de esquizofrenia. “Ahora lo que ha sucedido es que ha sido agresivo con mi esposo, lo ha amenazado de muerte”, reveló la periodista.

Frente a ello, la Policía llegó hasta la zona y trasladaron a Manrique hasta la comisaría de Chacarilla. “Él está acá de lo más tranquilo. Al toque sacó su carné del Conadis para protegerse con eso y en su DNI dice que tiene una curadora, que es su mamá. Lo que me dice la comisaria es que no pueden permitir que una persona, por tener esa condición, perturbe la tranquilidad no solo de una persona, sino de un edificio”, expresó.

