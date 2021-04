Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber celebrado su cumpleaños número 27 con una tremenda fiesta en plena pandemia del Coronavirus o Covid-19.

Según reveló el periodista Samuel Suárez en su cuenta de Instarandula en Instagram, la Municipalidad de Cieneguilla realizó un operativo a una casa del lugar donde habrían encontrado a la ‘reina del totó' junto a sus familiares y otros chicos realities.

Los asistentes fueron intervenidos y conducidos a la comisaría a las 2:28 de la madrugada de este sábado para imponerles una multa de 394 soles.

Por otro lado, se supo que la popular ‘Yaha’ no habría querido salir del lugar para no ser captada por la prensa. El hermano y los amigos de la ‘Patrona’ si accedieron a acatar las normas de las autoridades pero pidieron que no los graben.

