La salsera Yahaira Plasencia está disfrutando de Miami, a donde habría viajado para grabar su nuevo videoclip de su nuevo tema “ULaLa”.

Pese al trabajo, Yahaira Plasencia se ha dado un tiempo para ir a la playa en Miami, mostrando su escultural figura, pues la salsera se encuentra en su mejor momento físicamente.

La “Patrona”, Yahaira Plasencia, compartió la imagen en su cuenta de Instagram, incendiando esta red social en pocos minutos.

“Una verdadera diosa! Incomparable la Reina de la Salsa Peruana!”, “Cuerpaso yaha !!!!” o “ULALA que preciosa”, fueron algunos mensajes que le escribieron a Yahaira Plasencia.

En la imagen también se confirmó al fecha del estreno de la nueva canción de Yahaira. “Sabes que tu a mi me encantas, me derrite como me tratas. ULaLa - 30 de Octubre#YahairaPlasencia #LaPatrona”, escribió la salsera.

