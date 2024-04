Yarita Lizeth se mostró apenada por la repentina partida de la Muñequita Milly, luego de que se realizara una liposucción con el Dr. Víctor Fong, quien ha sido denunciado por varias figuras de la farándula por mala praxis.

“Obviamente me siento muy apenada. Estoy revisando las redes sociales y no puedo entender, qué tristeza”, declaró la artista a Trome.

Asimismo, le consultaron a la cantante si ella le había recomendado al Dr. Fong a su colega.

“ No, lo bueno es que no me preguntaron, no les recomendé al doctor ”, respondió tajante, también comentó que ella se operó con el Dr. Fong.

En ese sentido, Yarita Lizeth dijo que podrían responsabilizarla porque ella no tuvo ningún inconveniente cuando se operó con el referido cirujano. Además, aseguró estar triste por la Muñequita Milly y por Víctor Fong, porque es su amigo.

“ Me siento muy triste por Flor porque deja a su bebé y familia, y también por el doctor, imagino cómo debe estar, es mi amigo. No quiero ni pensar en el problema que se va a dar, conozco a sus papás, en algún momento van a decir que por mi culpa porque como el doctor es mi amigo ”, dijo.

