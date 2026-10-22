¡El folclore sureño está de fiesta! Yobana Hancco, conocida como la «Reina del Folklore Sureño», se prepara para reencontrarse con su público limeño este sábado 24 de octubre en el Complejo Santa Rosa, ubicado en la Carretera Central, en una presentación que promete música, sentimiento y mucho baile. La artista sorprende en Bolivia donde se ha convertido en la artista del género más requerido por el público altiplánico

La artista puneña atraviesa una importante etapa de su carrera, consolidándose como una de las figuras populares del folclore sureño gracias a su potente interpretación, carisma sobre el escenario y un repertorio que conecta con miles de seguidores. Su éxito también se refleja en el entorno digital: sus videos musicales suman millones de reproducciones, demostrando la fuerza de su música entre los amantes del huayno y la música popular peruana.

En Bolivia el reflejo de su trabajo es total. Shows multitunarios y el amor y cariño del público, reafirman que Yobana Hancco llega para quedarse en otras tierras y que la música nacional brilla en otros países.

«SIGO ESPERANDO», EL TEMA QUE DA QUE HABLAR

Uno de los temas que viene captando la atención de sus seguidores es «Sigo Esperando», canción de autoría de Juan Miguel Arana Zumaeta que destaca por su interpretación cargada de sentimiento y por conectar con quienes disfrutan de las historias de amor llevadas al folclore.

El lanzamiento oficial de esta canción en 2026 ha reforzado la presencia de Yobana Hancco en las plataformas digitales. La cantante continúa apostando por nuevas producciones musicales sin perder la esencia sureña que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Pero «Sigo Esperando» no es el único tema que destaca en su repertorio. Canciones como «Si Te Marchas Vete Ya»,” cuyo video de una presentación en Lima supera los 11 millones de visualizaciones en YouTube, El amor a qué volviste, Enamorada, Veneno para Olvidar, Te seguiré queriendo, Homenaje a Papá, confirman el alcance de su propuesta musical y el respaldo de sus seguidores en internet.

UNA REINA QUE CONQUISTA LOS ESCENARIOS

Con años de trayectoria artística, Yobana Hancco ha sabido ganarse un lugar en la música popular peruana. Desde sus raíces en San Pedro de Putina Punco, región Puno, hasta sus presentaciones ante públicos de distintas ciudades, la intérprete ha construido una carrera marcada por la perseverancia, la identidad cultural y el cariño de sus fanáticos.

Su propuesta combina la fuerza del huayno sureño con la energía de la cumbia, una versatilidad que le ha permitido ampliar su repertorio y conectar con nuevas generaciones.

Ahora, la expectativa vuelve a centrarse en Lima. Este sábado 24 de octubre, el Complejo Santa Rosa de la Carretera Central será el escenario de una noche en la que sus seguidores podrán disfrutar en vivo de sus canciones más populares y corear esos temas que se han convertido en parte de la banda sonora de sus historias.

Yobana Hancco llega dispuesta a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes protagonistas del folclore sureño. ¡La cita está hecha para cantar, bailar y vivir una noche a puro sentimiento!