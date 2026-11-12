Las lluvias vuelven a poner el foco sobre el campo de Lima Provincias. El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó el 7 de octubre que priorizó 49 puntos críticos en la región Lima ante el riesgo de lluvias intensas y posibles desbordes asociados al fenómeno El Niño 2026\-2027. Las intervenciones alcanzan zonas de Canta, Cajatambo, Barranca, Oyón, Huarochirí y Yauyos.

El riesgo alcanza directamente a las familias que viven de la agricultura. Según Agro Rural, las intervenciones previstas buscan proteger 791 hectáreas de cultivos y beneficiar a 1.874 familias, y abarcan 44 kilómetros de ríos y quebradas, incluidos sectores de las cuencas de los ríos Supe, Chillón y Huaral, además de la quebrada de Gorgor.

La situación vuelve a poner sobre la mesa un problema que va más allá de responder ante una emergencia: cómo asegurar el agua y llevarla hasta las zonas de cultivo. Con las lluvias como amenaza recurrente, el reto también pasa por mejorar la infraestructura que necesita el agricultor para producir y aprovechar mejor este recurso.

Ante ese escenario, Andrés Tello, candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de Lima que disputará la segunda vuelta electoral, propone implementar riego tecnificado en 5.000 hectáreas y construir 300 microreservorios. Su propuesta también contempla reservorios y canales de riego multicomunales, la reactivación de pozos tubulares y sistemas de bombeo con energía solar para las zonas más alejadas.

“El agricultor necesita agua, pero también obras que funcionen. Tenemos que aprovechar mejor cada gota y llevar el agua donde se necesita. Con riego moderno, reservorios y buenos canales podemos proteger la producción y el trabajo de miles de familias” , sostuvo Tello.

La necesidad de anticiparse cobra mayor fuerza frente a los escenarios previstos para los próximos meses. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a partir de pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), identificó 702 distritos del país con riesgo muy alto ante huaicos, deslizamientos y otros movimientos en masa para el verano de 2027. Lima figura entre los 22 departamentos considerados. El estudio también identificó 112 distritos con riesgo muy alto ante inundaciones, con Lima nuevamente entre los departamentos incluidos.

Con un nuevo periodo de lluvias por delante, el desafío va más allá de actuar cuando el daño ya está hecho. Asegurar el agua, mejorar la infraestructura y proteger los cultivos antes de una emergencia será clave para sostener la producción y el trabajo de las familias que viven del campo en Lima Provincias.