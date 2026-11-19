La llegada del papa León XIV al Perú también se vivió a través de las páginas del diario OJO. Como parte de la cobertura de su visita apostólica, el periódico regaló dos posters especiales del santo padre, que tuvieron una gran acogida entre sus lectores, quienes se mostraron entusiasmados por conservar un recuerdo de su paso por nuestro país.

El primer póster salió el lunes 11 de noviembre, días antes de la llegada del pontífice, con un mensaje que resumía el cariño de los peruanos: “Bienvenido a casa, papa León XIV”. La imagen mostraba al santo padre vestido con sus ornamentos religiosos, levantando la mano en señal de saludo y acompañado de fotografías de sus actividades pastorales.

Lectores contentos con posters de OJO.

La segunda entrega llegó el viernes 15 de noviembre, cuando el papa ya se encontraba en territorio peruano, exactamente en Chiclayo, ciudad donde dejó una profunda huella durante su labor pastoral.

Esta vez, el poster llevó el mensaje “Papa León XIV, el Perú te recibe con fe y alegría” y mostró al pontífice vestido de blanco, saludando a los fieles. También incluyó imágenes de distintos momentos de su visita.

Lectora de Ojo con poster del papa León XIV.

Ambas publicaciones despertaron el interés de los lectores de OJO, que recibieron con alegría estos regalos especiales y buscaron llevarse sus ejemplares para guardar los posters.

De esta manera, el diario acompañó la histórica visita del santo padre con dos recuerdos que permitieron a los peruanos expresar su cariño y conservar una imagen de un acontecimiento que quedará en la memoria del país.