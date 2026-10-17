La obra teatral “Súbito”, del dramaturgo Baruc Slomovitz, marcará el inicio de las actividades por la llegada del papa León XIV al Perú en La Perla.

La presentación se realiza hoy 16 de octubre a las 7 de la noche en el auditorio del CIAM de la Municipalidad de La Perla, en el Callao, como parte de un evento que reunirá a representantes culturales y autoridades locales.

La puesta en escena es organizada por la Asociación Shakira Pies Descalzos Perú, a través de su segmento artístico Misión de Arte La Loba Producciones.

La agrupación, conocida por desarrollar labores sociales y culturales, llega a esta tercera experiencia teatral luego de presentar obras inspiradas en la niñez de la cantante Shakira y un encuentro ficticio entre la artista y el escritor Gabriel García Márquez en México.

Gustavo Mayaute, presidente de la asociación, contó que el “Súbito” narra la historia de un periodista cuya vida comienza a cambiar tras enterarse de la próxima llegada del Papa al país. A través de distintas experiencias, la noticia influye en sus pensamientos, su manera de actuar y su visión del mundo, hasta provocar una transformación personal.

La obra está dividida en tres actos: la recepción de la noticia, una remembranza de Santo Toribio de Mogrovejo —figura que tiene especial influencia en León XIV— y el cambio que experimenta el protagonista.

La agrupación explicó que la invitación de las autoridades del Callao llegó luego de las buenas críticas recibidas por sus anteriores producciones.

Además, ante los recientes acontecimientos relacionados con la salud del pontífice, la propuesta incorpora un mensaje de oración por su recuperación, con la esperanza de que pueda concretarse su visita al Perú.

La jornada también contará con la participación de agrupaciones de danzas típicas y orquestas de salsa.