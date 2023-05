El terror vivía bajo su mismo techo. La madre de una niña de 12 años denunció que su expareja abusaba sexualmente de la menor y, producto de este vejamen, la pequeña quedó embarazada y tuvo de dar a luz de emergencia este miércoles.

Según la mujer, a los 5 meses de gestación notó que su hija tenía el vientre abultado, por lo que decidió llevarla a un hospital. Allí, la pequeña le confesó a la enfermera los abusos de su padrastro Luis Ipanaque Lucero, desde que tenía 7 años.

“Yo me entero a los cinco meses cuando mi bebé se estaba cambiando. Cuando se estaba cambiando de polo, me entero de que su barriga estaba creciendo. La llevé a la doctora y mi hija no quería hablar porque tenía miedo, la estaban amenazando. Ahí me dicen que estaba gestando y tenía cinco meses de embarazo. Desde los siete años, él ha estado abusando de mi hija”, relató la madre de la menor.

Enterada del caso, la mujer decidió denunciar al hombre; sin embargo, lamentó la poca celeridad de las autoridades para atender su caso. A pesar que han pasado meses desde que decidió inculparlo, aún no emiten una orden de captura.

“Mis papeles están en la Fiscalía, pero falta que salga la orden de captura. Me indigna que tanto demore la denuncia. La Fiscalía está que demora demasiado”, expresó la madre a RPP Noticias.

Niega los cargos

Tras enterarse de los abusos contra su pequeña, la mujer encaró a su expareja, quien negó todos los cargos y afirmó ser víctima de calumnias.

“Yo lo encaré, pero él lo negó totalmente. Me dijo que yo y mi hija lo estábamos calumniando, que era mentira y que iba a hablar con sus hijos”, afirmó la mujer.

Ipanaque Lucero se encuentra desaparecido desde que fue denunciado en la comisaría.

Este miércoles la niña logró dar a luz por cesárea en un hospital del centro de Lima y se encuentra fuera de peligro. Según detalló RPP, la mujer solicitó la ayuda del Ministerio de la Mujer para brindarle todo tipo de apoyo a la menor.

“Necesito justicia y que pague todo lo que le hizo a mi niña. Mi hija va a tener una huella para toda su vida. No hay justicia, yo puse mi denuncia hace tiempo y no avanzan mis papeles, quiero justicia”, finalizó.