Múltiples cuentas falsas en TikTok, Facebook e Instagram clonan contenido original para solicitar “yapeos” y falsas donaciones a sus más de 5 millones de seguidores.

El popular empresario gastronómico “El Paisa” se encuentra reuniendo pruebas junto a su equipo legal e informático para formalizar una denuncia ante la PNP.

La emblemática cevichería El Rico Piura, ubicada en el distrito de Ate y liderada por el reconocido chef piurano Eddy Morales, conocido popularmente como “El Paisa”, hace una denuncia pública urgente ante la opinión pública, y su comunidad digital frente a la constante usurpación de su identidad y marca comercial en plataformas digitales.

Desde hace más de un año, bandas dedicadas al fraude cibernético han creado una red de perfiles piratas en Facebook, Instagram y TikTok bajo nombres fraudulentos como “elricopiuraelpaisa” “ricopiura6” “El Rico Perú off” y diversas variantes de la firma original. Estas páginas clonan el material audiovisual y las transmisiones en vivo del chef para engañar a su audiencia —la cual supera los 5 millones de seguidores— e inducirlos al error.

Modalidad de estafa

A diferencia de páginas fan que solo replican contenido, estos perfiles falsos han comenzado a enviar solicitudes de amistad y mensajes privados a los usuarios para solicitar transferencias de dinero (“yapeos” y depósitos), bajo la fachada de premios condicionados o recaudación de fondos para falsas donaciones.

“Quiero ser tajante con mi público: yo no pido dinero, no solicito ‘yapeos’ ni envío solicitudes de amistad a nadie. Todas las obras sociales que realizamos en el Perú y los premios de la ‘Ronda Marina’ se financian exclusivamente con el fruto de mi trabajo en la cevichería El Rico Piura, gracias a la preferencia de la gente y a mi sazón. Nadie tiene por qué pedirles un solo sol a mi nombre”, enfatizó el chef Eddy Morales.

El empresario gastronómico expresó su indignación debido al daño causado a su reputación y al hecho de que estos impostores estén lucrando con el alcance de sus publicaciones, logrando incluso más interacciones que los canales oficiales mediante el engaño.

Acciones legales en curso

Frente a la gravedad de los hechos, el equipo legal del restaurante, junto con especialistas en ingeniería de sistemas, se encuentra rastreando la digitalización y trazabilidad de las cuentas involucradas para identificar a los responsables de esta red de suplantación.

Morales confirmó que se encuentra evaluando formalizar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIRINDAT) con el fin de frenar el ciberdelito y proteger a los consumidores digitales.

Se hace un llamado a la ciudadanía a verificar siempre los canales oficiales de la cevichería y reportar cualquier cuenta sospechosa que solicite beneficio económico a nombre de Eddy Morales o la cevicheria El Rico Piura.