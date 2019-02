Niña de 9 años acusa a profesor de tocamientos indebidos pero colegio sale en su defensa

Una menor de 9 años acusó a su profesor de haberle realizado tocamientos indebidos; sin embargo, el colegio, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, no ha separado al docente y por el contrario, ha salido en su defensa.

Se trata de Edwin de la Cruz Baldeón (38), quien fue linchado por los familiares de la niña tras conocer de los presuntos tocamientos.

"Mi niña no quería asistir, entonces yo le pregunté que por qué, le insistí y me dijo 'mamá, lo que pasa es que el profesor me ha tocado, me ha jalado fuerte, me ha sentado en su rodilla y me ha querido besar'", dijo la madre de la menor para América Noticias.

Asimismo, la madre reveló que el sujeto también habría intentado acercarse a su hija mayor: "Ese hombre es un degenerado porque también le había mandado solicitud de amistad a mi hija que tiene 16 años. Incluso le decía cosas a mi niña como que 'tu hermana es bien bonita'".





La madre también reveló que el colegio María Amiga de los Niños no quiso separar al docente pese a la denuncia: "La directora lo respalda al profesor porque dice que mientras no se demuestre lo contrario, él es inocente porque ella (la menor) no tiene nada".

Cuando se realizó la denuncia, los familiares de de la Cruz lo defendieron y se enfrentaron a la familia de la menor.

