La Policía detuvo a Andy Yofran Quispe Cruz (25) “Andy”, presunto responsable de decenas de atentados en Trujillo y segundo al mando de la organización criminal “Los Pulpos”, que dirige su primo hermano Jhonsson Cruz Torres “Jhonsson Pulpo”.

Denunciado por secuestro, tentativa de feminicidio, violación sexual y extorsión agravada, tiene notificación roja de Interpol.

Por los delitos que se le atribuyen, a Andy Quispe le espera la cadena perpetua.

Cabecilla

“Andy”, quien además sería cabecilla de la banda “Los Pepes”, cayó en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, producto de un mes y medio de seguimiento por agentes de la Divincri Trujillo.

Se le involucra en nueve de los más sonados atentados con explosivos en Trujillo de este año, confirmó el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola.

Al ser detenido, “Andy” mostró un DNI falso con otro nombre.