Reunidos en su búnker, provistos de armas y planificando un nuevo acto criminal fueron detenidos seis venezolanos, autodenominados “Los Remanentes del Tren de Aragua”, band criminal que se dedicaría, según la policía, a la extorsión y cobro de cupos a empresas de transporte público y obras en construcción.

El Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), allanó el inmueble ubicado en la Mz E de la asociación de vivienda Villa Los Olivos, en Puente Piedra, interviniendo al cabecilla Iam León Díaz (28), “Iam”, y al resto de la banda trasnacional identificados como Ricardo González (20), Enler Esparza (23), Kelvis Fernández (32), Manuel González (22) y Víctor Cornelio (25).

ARMADOS

A ellos se les incautó dos pistolas ametralladoras tipo Mini Uzi, una granada de guerra (que tuvo que ser detonada de manera controlada por la Udex), ochenta y cinco municiones de 9 mml, seis celulares, uniformes de empresas de construcción, cuatro motocicletas, un automóvil Chevrolet, dos placas de una camioneta que serían clonadas y un cuaderno con anotaciones de pagos y los nombres de choferes de las empresas de transportes Vipusa y “El Chino”.

Se les incautó dos pistolas ametralladoras tipo Mini Uzi, una granada de guerra, ochenta y cinco municiones de 9 mml.

El General José Zavala Chumbiauca, Director Nacional de Investigación Criminal, señaló que el búnker, con una puerta de fierro, era usado como su base o centro de operaciones. Además, mencionó que los extranjeros, en declaraciones preliminares, confesaron que aparte de la extorsión ofrecen sus servicios a otras organizaciones para, según ellos, “meter presión”; es decir, amenazar, atemorizar y mostrar su poderío bélico. (K. Romero)

ALGO MÁS

Los detenidos tienen entre un año y ocho meses de haber ingresado al Perú de manera irregular, reveló la Policía.