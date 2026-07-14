Detenidos están seis integrantes de “Los Miserables del Mal”, banda criminal que perpetró 24 asaltos a mano armada a tiendas de venta de equipos electrónicos de alta gama.

Detectives de la Brigada Antirrobos de la Dirincri, que los seguían y vigilaban, los intervinieron cuando llegaban a su guarida, en Santa Anita. Regresaban a su centro de operaciones, sin percatarse de que estaban tras ellos.

Cuando ingresaban al inmueble, los agentes policiales armados interceptaron a tres hombres y tres mujeres. Al ser intervenidos, los sospechosos no se resistieron al percatarse de que los policías estaban armados.

Intervenidos

Así cayeron el cabecilla de la banda, Gian Franco Santiago Aija (22) “Loco Gian”, así como José Tomás Aguirre Llantas (19) “Tomy”, Jericó Jonás Mayta Sánchez (21) “Jericó”, Karin Liley Varja Alfaro (20), Yarení Briceño Hernández (21) y Katia Carolina Tadeo Borda (21).

Se les incautó una pistola y una réplica de arma de fuego usadas en los atracos, siete celulares, pegamento que colocaban en las yemas de sus dedos para no ser identificados, cintillos de seguridad y cintas adhesivas para maniatar a sus víctimas.

Accionar

Gracias a los videos de las cámaras, la Policía estableció que los detenidos son los ladrones que secuestraron a trabajadores de la tienda a Coolbox del centro comercial Molina Plaza para robar celulares, tablets, iPad, audífonos y otros equipos electrónicos por un valor de 40 mil soles, el 29 de junio pasado.

“Loco Gian” encañonó a los empleados de la tienda y los obligó a ingresar a un ambiente del local.

Durante el atraco, Yarení Briceño simulaba ser trabajadora de Coolbox y, vestida uniforme de la empresa, atendía a clientes mientras sus cómplices robaban equipos tecnológicos.