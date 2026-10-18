Detenidos en flagrancia delictiva resultaron 13 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de la Pampa”, investigada por los delitos de extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego en el departamento de Madre de Dios.

En un operativo policial conjunto de inteligencia y respuesta táctica, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), en coordinación con la Dirando, la DIVREINT y el Ejército del Perú, los sospechosos cayeron en el sector El Aguajal, a la altura del kilómetro 69 de la carretera Interoceánica.

La operación fue ejecutada mediante un despliegue helitransportado de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía.

Detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Víctor Chique Mamani “Víctor”, Jhonatan Condori Aime “Jhonatan”, Nelson Collanqui Vellota “Nelson”, Edwin Enancio Huaraya Grey “Enano”, Escolástico Manrique Trucios “Manrique”, Edwin Niltons Chero Llontop “Edwin” y Luis Enrique Tarazona Mitma “Luis”.

También se detuvo a Gabriel Dennis Cameli Vichman “Gabriel”, José Luis Becerra Balladares “Lucho”, Rafel Tenazoa Pérez “Rafael”, Anthony Jesús Comitivos Vásquez “Jesús”, José Manuel Chique Huaychay “Manito” y Javier Francisco Valles Pacaya “Javicho”.

Intervención

La responsabilidad individual de cada detenido deberá establecerse durante las investigaciones del Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que la intervención se produjo en flagrancia.

Material

Entre las especies incautadas figuran tres camionetas, dos fusiles R-15, cinco pistolas —cantidad que debe verificarse con el acta de incautación—, cuatro cargadores para fusil R-15 abastecidos, trece cargadores para pistola abastecidos, 265 municiones calibre 9 mm y 54 municiones para fusil R-15. Asimismo, se incautaron ocho teléfonos celulares, dos radios Motorola, una radio con GPS, una cámara web, chalecos antibalas, cargadores de radio, billeteras con documentos personales, nueve mochilas con diferentes especies y otros objetos de interés para la investigación.

También se reportó la incautación de S/7553 en efectivo, cajas portafusiles y portapistolas, una silueta para prácticas de tiro y un sobre manila que contenía documentos.