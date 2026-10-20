Cinco personas fallecieron cuando una camioneta y una miniván chocaron violentamente en el sector Mataro Grande, en la carretera que conecta las ciudades de Azángaro y Juliaca, en el departamento de Puno.

La Policía informó que cuatro de las víctimas mortales quedaron atrapadas dentro de la miniván Hyundai H1 de placa B2E-731, mientras que una quinta fue encontrada a un costado del vehículo, sobre la carretera.

Hubo heridos y no se señaló cuántos ni su gravedad. Algunos testigos dijeron que los accidentes en esta carretera son constantes.

Muertos

Se reportó que los muertos durante el choque frontal de los dos vehículos, ocurrido la tarde del sábado, son Jack Tipo P., Florencio Mejía P., Bernardo Calcina Q., Valerio Bellido C. y Felipe Chañi H.

Los heridos vienen siendo atendidos en el Hospital de Azángaro.

Siniestro

La Policía investiga las causas del siniestro que, según testigos, había sido porque uno de los vehículos invadió el carril del otro en la carretera.

Cuatro de las víctimas mortales viajaban en la miniván y una en la camioneta.

La miniván iba desde la mina La Rinconada con destino a Juliaca.

La camioneta, por su parte, se dirigía hacia Azángaro.

En tanto, cuatro murieron, entre ellos un niño de 3 años, en un choque en el kilómetro 230 de la antigua Panamericana Sur, en Pisco, departamento de Ica.