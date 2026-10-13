Diez integrantes de la organización delictiva “Los Injertos del Rímac - Nueva Generación”, integrada por peruanos y venezolanos, ya están tras las rejas por dedicarse a la extorsión a mototaxistas, choferes de colectivos y obras de construcción.

El grupo operaba desde septiembre del 2025 y habría amasado medio millón de soles en extorsiones, al exigir cupos en obras de construcción, a mototaxistas informales y colectiveros del Rímac.

Policías de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y la División de Investigación de Delitos Trasnacionales, así como agentes del Homeland Security Investigations (Investigaciones de Seguridad Nacional) o HSI de Estados Unidos realizaron un seguimiento de muchos días que dio con la intervención.

Con representantes del Ministerio Público, la Policía allanó la madrugada de este lunes diez inmuebles en el Rímac y San Juan de Lurigancho.

Detenidos

Cayeron Joel Ruiz Reyes “Tanque”, quien sería el cabecilla, y Marcos Requín “Marquitos”, presunto lugarteniente que se habría encargado de enviar las amenazas y recaudar el dinero producto del delito.

También Javier Matzuoka “Nando”, Moisés Contreras “Moisés”, Miguel Cáceda “Miguelón”, Jorddan Salas “Jammby”, Yhailin García “Chama”, Luis Malave “Chamo Gonzales”, Jefferson Marino y Gladys Gutiérrez.

Sobre ellos pesaba una orden de detención preliminar por 15 días dictada por el Poder Judicial.

Además, Kevin Chang cayó en flagrancia por tenencia ilegal de armas.

Incautación

Se incautó explosivos, tarjetas bancarias, autos, mototaxi y un marbete policial.

“La red habría cobrado cupos a los colectiveros informales que cubren rutas como Plaza Vea, Piratas, Tortas, Grifo, San Basilio, Gonzalo y La Cuchilla, en los que se exigía un pago inicial de inscripción por vehículo que oscilaba entre S/150 y S/250. A ello se sumaba una cuota semanal de S/120”, informó el Ministerio Público.

A las obras se les exigía de 20 mil a 50 mil soles.

Comerciantes del mercado Caquetá también estarían entre las víctimas.