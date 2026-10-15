Diez escolares, varones y mujeres, de entre 15 y 16 años, están denunciados por la presunta agresión sexual a una alumna del cuarto grado de secundaria, en un aula de la institución educativa Santa Rosa de Lima de la provincia de Talara.

La Fiscalía Provincial y la Policía de la Comisaría de Talara Baja investigan el caso en que todos los sindicados están en libertad, y podrían coordinar sus defensas, y solo han sido citados a declarar.

Denuncia de ataque sexual en manada conmociona a Talara, donde se exige justicia y que todo no quede en la impunidad.

Voz presidencial

“Voy a ceder el uso de la palabra para que responda el ministro (de Educación) José Antonio Chang sobre esta denuncia”, indicó la presidenta Keiko Fujimori, al ser interrogada por la prensa, al evadir responder sobre la violación que sufrió la escolar en Talara, Piura.

Ante ello, las redes sociales explotaron con críticas a Fujimori, al haber esperado que ella apoye a la menor afectada, pero también a sus asesores, al considerar que ella debió pronunciarse sobre el tema y no evitarlo.

Grave

Según la denuncia, recogida por el diario El Tiempo, el ataque ocurrió durante el horario de recreo, cuando dos alumnas habrían engañado a la víctima para retenerla dentro de un salón de clases.

Después, las menores habrían cerrado la puerta y permitido el ingreso de otros escolares que participaron en la agresión sexual contra su compañera, el miércoles 7 de octubre.

Apenas se lo contó su hija, la madre de la víctima formalizó la denuncia y la escolar ha sido sometida a exámenes psicológicos y médico-legales.