Un dron detectó huellas que podrían conducir al lugar donde están los tres montañistas desaparecidos cuando descendían del nevado Huascarán tras alcanzar su cumbre, en la Cordillera Blanca, en el departamento de Áncash.

Sobre los seis mil metros, ellos sufren por el intenso frío, afirman quienes conocen la zona.

Con tal hallazgo, el presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Perú, Beto Pinto, dijo que el siguiente paso es enviar un equipo de rescatistas de alta montaña para verificar si las huellas son de Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas.

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Con ello se continuaría con las labores de búsqueda y rescate.

Con familiares de los tres se coordina una segunda operación de búsqueda en el Huascarán, ya en la zona donde fueron detectadas las huellas.

Al parecer, los montañistas habrían calculado mal el tiempo para el descenso, lo que habría originado la emergencia.