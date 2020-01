Tras ser detenido en San Borja, Nicolás Garay Jibaja (21), el hijo mayor de la modelo y cantante Angie Jibaja, negó ante la Policía Nacional ser comercializador de drogas. El joven de 21 años cayó al interior de una casa ubicada en la cuadra 11 de la Av. Paseo del Bosque junto a Ricardo Cobeña Saavedra (26).

A los jóvenes se les halló una bolsa con tallos y semillas de marihuana, que sumarían un total de 80 gramos; sin embargo, también se encontró una bolsa con 8 gramos de clorhidrato de cocaína.

La PNP sospecha que el hijo de Angie Jibaja y su amigo se dedicarían a la microcomercialización de drogas en la modalidad de delivery.

Niega vender drogas y admite adicción

Según el atestado policial al cual accedió ATV, el joven estudiante de publicidad aceptó ser consumidor de marihuana, pero negó ser microcomercializador.

“Me encuentro conforme con la marihuana que se detalla en el acta, pero con la bolsa plástica que contiene clorhidrato de cocaína, con eso no estoy conforme. La cocaína no es mía”, expresó.

De acuerdo al informó, el hijo de la 'chica de los tatuajes’ “compró el cannabis a un hombre llamado Junior Gomez de 25 años a quien conoció en una fiesta y que frecuente las inmediaciones de la avenida Castilla en La Molina”, por lo cual compró 200 soles, dinero que obtiene de su familia.

Añadió que “consume marihuana desde hace 1 año pues sufre de ansiedad y eso le hace sentir mejor. Son dosis diarias de 4 gramos que equivales entre 5 a 6 cigarros. Ha recibido tratamiento medico por depresión y esquizofrenia”.

Hijo de Jibaja - ATV

Según contó, él firmó el acta policial cuando aún no se había consignado la bolsa con la cocaína y aseguró que fue sembrado por efectivos policiales

De acuerdo a su manifestación, el último domingo 5 de enero por la tarde, se encontró con Ricardo Cobeñas en la cuadra 18 de la avenida El Corregidor en La Molina para dirigirse a la casa de otra persona en San Borja donde se realizaría una reunión.