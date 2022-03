Incendio en Larcomar: así se defendió el hombre que sale en video difundido (VIDEO)

Luis Salazar Belito, el hombre que sale en un video difundido por el Ministerio del Interior referente al incendio en Larcomar, se presentó ante el Ministerio Público para rendir su declaración respecto al siniestro que terminó con cuatro víctimas.

Tras dar su manifestación, Luis Salazar Belito aseguró ser inocente e hizo un pedido formal a las autoridades que difundieron el video. "Así como han manchado mi nombre, ojalá me limpien porque yo soy inocente (...) No he ocasionado ningún incendio", dijo a su salida de la Fiscalía.

En tanto, su abogado, Jorge Petrozzi señaló que su patrocinado solo era un trabajador de la productora contratada por UVK cines para la función especial que se realizaría el día del incendio.

Además, dijo que estaba pintando una mesa en la puerta de salida del cine UVK de Larcomar cuando empezó el incendio. "El señor estaba haciendo su trabajo y en ese momento giró hacia su derecha y vio el humo que sale de la sala 11. En ese momento sale a la parte exterior del cine y es ahí donde la cámara lo capta".

"Yo como abogado pienso que hay una mano negra que quiere desestabilizar la investigación, distraer al Ministerio Público y llevar la investigación, ya no a buscar la responsabilidad de Larcomar o el UVK sino a buscar a un pobre hombre que estaba pintando una mesa en la puerta del cine", añadió su abogado.

Por otro lado, en declaraciones con RPP, Luis Salazar Belito dijo que no salió corriendo ni hizo nada porque solo pensó en salir del lugar del incendio.









