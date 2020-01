Franco Chiesa, cantante y productor audiovisual fue la persona que le grabó a la suboficial de la Policía Nacional Josmery Toledo haciendo el reto viral en Tik Tok con el uniforme de su institución.

El amigo de la mujer policía le enseñó al programa “Mujeres al Mando” el lugar donde ella grabó el reto viral y contó cómo se dieron los hechos.

Según Franco Chiesa, la suboficial de la policía Josmery Toledo le contó sobre el challenge que se está haciendo conocido a nivel mundial y fue entonces cuando él aprovechó para decirle que él podía grabarle.

“Ella me dice sobre el challenge que es popular en el mundo y luego me dice que iba a aprovechar el uniforme pese a que estaba de civil”, contó y luego agregó: “Yo le dije, primero te grabo con el uniforme y de ahí de civil, osea dos videos por separado”.

Según Franco Chiesa al día siguiente de compartir el video, la suboficial lo llamó. “Al día siguiente me llama y me pide que prenda la televisión y me dice que en todos los canales (salía)”.

Según Franco Chiesa, la efectivo ha sido una mujer muy fuerte pese a los ataques recibidos y ha acudido a un psicólogo para manejar la situación.

