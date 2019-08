Un delincuente fue capturado tras robar un celular a un joven venezolano la tarde del sábado en Gamarra.

Se trata de Teddy Valverde Martínez (38), alias “Chapita”, quien bajo la modalidad de distracción robó un celular marca Huawei a un ciudadano venezolano.

El sujeto, junto a su cómplice, huyeron con el equipo, pero fueron perseguidos por un grupo de transeúntes. Finalmente Teddy Valverde fue capturado en el Jr. Hipólito Unanue y posteriormente fue trasladado a la comisaría de Apolo. El ladrón tiene antecedentes por delito contra el patrimonio hurto agravado.

Foto: PNP

“No, nunca (me agredió la Policía), mas bien me auxiliaron que me estaban pegando los venezolanos”, dijo el sujeto al ser detenido.

También fueron capturados otros integrantes de la banda delincuencial “Los elegantes de Gamarra”. Estos fueron identificados como alias “China”, alias “Jorgito” y alias “Gordo Tobi”. Los otros ladrones se dieron a la fuga.