Jimena Huareche, quien trabaja en una agencia de aduanas como coordinadora documentaria, denuncia que delincuentes vaciaron cerca de S/25 mil de cuatro entidades bancarias tras robarle el celular el pasado 12 de diciembre, en Los Olivos. A la fecha, solo un banco ha aceptado devolverle el dinero sustraído por los hampones.

“El 12 de diciembre a mí me roban el celular alrededor de las 8 de la noche. No pasan ni 20 minutos que yo bloqueo el celular y a la hora las cuentas bancarias, sin embargo, me vaciaron las cuentas del BCP, del Scotiabank, del Interbank y del BBVA. No solo les bastó con llevarse el dinero que yo tenía ahorrado, sino que de mis tarjetas de crédito también retiraron, hicieron compras, pidieron adelantos de sueldo, se llevaron mi CTS”, indicó la agraviada en diálogo a Buenos Días Perú.

“Todo (lo robado) asciende alrededor de S/25 mil. El BCP el día de ayer, gracias a Dios se presentó, y ha dado favorable este reclamo, sin embargo, el Interbank, que es el banco de donde se han llevado más de S/19 mil se ha negado. Es la segunda vez que se niega. He presentado mi denuncia ante Indecopi”, añadió.

Le roban celular y vacían su dinero de cuatro bancos

Según Huareche, solo el BCP ha respondido a su favor tras sufrir el robo de su dinero. Mientras que los otros tres bancos (BBVA, Interbank y Scotiabank) le indican que “ha sido su culpa”.

“Lo único que me ha respondido el BBVA, el Interbank y el Scotiabank es que porque (el robo) ha sido por mi teléfono y supuestamente no ha violado ninguna contraseña mía, ha sido mi culpa. Cuando ellos como empresa nos están ofreciendo una seguridad que no existe”, señaló.

Ella cuenta que el robo de su celular se produjo cuando estaba por bajar de una combi. “Yo tenía el teléfono guardado en mi cintura. Dos chicas me empujan y al levantar la mano un tercero me saca el celular. El joven se baja y una de ellas me señala por donde supuestamente se fue el ladrón”.

Ella lamenta que los bancos no la apoyen pues sostiene que siempre ha sido puntual en sus pagos. “Este fin de mes tengo que pagar S/15 mil (que los delincuentes gastaron). Ni siquiera lo pusieron en cuotas”.