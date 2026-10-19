Venezolanos del “Tren de Aragua” traían a sus compatriotas para explotarlas sexualmente en el Perú y las asesinaban cuando se negaban a seguir prostituyéndose, incluso si pagaban el dinero que les exigían para dejarlas libres.

César Augusto Yáñez Enríquez “Masacre” y Ebrick Jeems Acosta Vásquez “Ebrick” operaban en norte chico de Lima y han sido detenidos.

Hampones

Según la Policía, a “Masacre” se le acusa de 15 homicidios y a “Ebrick” de otros cuatro crímenes en solo doce días.

“Masacre” fue detenido en julio y en su lista de víctimas hay varones y mujeres, peruanos y venezolanos, informó Domingo Al Día.

Trabajo

Traía mujeres desde su país con el cuento del “trabajo” y les exigían 250 soles semanales mientras las obligaban obtener ese dinero al prostituirse.

También cobraban entre 15 mil y 20 mil soles por liberarse, pero al final si se los pagaban las mantenían esclavizadas.

Si una mujer escapaba, la asesinaba, igual que a sus parejas varones que las ayudan.

“Ebrick” asumió la batuta tras la captura de “Masacre”.

Crímenes

La venezolana Marializ Barrios Santamaría (21) fue una de las víctimas mortales de “Masacre”. La trajeron desde Venezuela con engaños y su pareja y compatriota Yomaiker Villasana Almeida (23) quiso ayudarla a escapar y la mafia lo mató a tiros en septiembre.

Dos días después, en la playa Cabeza de León, de Huacho, Marializ Barrios apareció muerta e intentaron quemarla por no ganar los 15 mil soles que le exigían para ser libre.

Secuestro

Este doble crimen fue descubierto por la Policía cuando “Ebrick” fue detenido por secuestrar a un niño de 2 años, a quien tuvo amarrado mientras envió fotos a su madre, natural de Iquitos, a quien también obligaba a prostituirse.

A ella la torturó y le enseñaba videos de otros homicidios que perpetró.