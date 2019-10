Un niño de 3 años murió en extrañas circunstancias mientras estaba al cuidado de su madrastra en una vivienda de Cieneguilla.

Según América Noticias, el pequeño Luis Enrique, que llegó al Perú caminando con su padre desde Venezuela, se había quedado con Viviamar Malabé.

Horas antes de la muerte, la mujer le dijo que el menor se había caído, por lo que tenía algunos golpes. Incluso el padre llegó a ver a su hijo por videollamada, ya que estaba preocupado.

Un vecino contó que la extranjera lo buscó pidiendo ayuda pero el niño ya estaba muerto.

“Le hizo respiración boca a boca, pero yo lo chequeo y el niño estaba como si lo hubieran agarrado a golpes, todo moreteado y frío”, contó.

De acuerdo, al padre, la autopsia determinó que su hijo murió por un golpe en la cabeza.

“Yo me vine caminando con mi hijo de Venezuela ¿Para qué? Se me murió aquí (...) Les pido que me ayuden y que esto tenga que llegar a donde tenga que llegar, hasta las últimas consecuencias”, dijo el padre ante las cámaras.

En ese sentido, la familia contó que la ciudadana extranjera fue trasladada a la comisaría, pero la Fiscalía de La Molina la liberó.

Los agentes de la comisaría de Las Praderas de La Molina aseguraron que no puede realizar diligencias porque no hay orden fiscal.