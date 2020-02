Un extrabajador del Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cumple prisión preventiva de seis meses tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de edad de 10 años. El sujeto también ha sido denunciado por tocamientos indebidos en agravio de otra niña de 9 años.

De acuerdo con América Noticias, Luciano Flamicio Pacheco Torre contactó con las familias de ambas pequeñas agraviadas a través de su labor como abogado en el CEM La Florida, ubicado en Rímac.

La madre de la víctima de violación, quien prefirió el anonimato, contó que ella conoció al sujeto en el 2017 cuando fue a denunciar un acto de violencia sexual, y lo designaron como defensa legal de su caso.

Relató que, tras establecer confianza y con el pasar el tiempo, ambos entablaron una relación sentimental que se prolongó hasta enero de 2020. El mes pasado, denunció que Pacheco Torre agredió sexualmente a su hija de 10 años. Él fue detenido en flagrancia.

“Me desperté ese día y cuando jalé la cortina del baño lo encontré con mi niña […] Este sujeto salía a realizar trabajos de campo. Quisiera pedir que si alguien lo reconoce lo denuncien”, dijo.

Otra madre de familia que acudió este año al CEM de La Florida denunció este año a Luciano Pacheco por tocamientos indebidos a su hija. Indicó que el hecho ocurrió en el 2017 cuando la menor tenía 9 años de edad. Este caso continúa en proceso en el Ministerio Público.

“Mi niña al escuchar su llamada me dijo: ‘mamá no quiero que venga Luciano Pacheco por favor’. Yo le dije por qué y ahí me contó todo”, indicó.

Según el noticiero, el Ministerio de la Mujer informó que apoyó la denuncia de este año adoptando medidas de protección para la víctima. Precisó que Pacheco Torre trabajó en el CEM La Florida del 5 de abril de 2017 hasta el 30 de diciembre del 2018.

“La responsabilidad es del Estado Peruano porque no ha filtrado, fiscalizado y evaluado al personal que está en contacto directo con las víctimas de violencia y violación”, dijo James Rodríguez, presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal y abogado de una de las madres denunciantes.

A la fecha, Luciano Pacheco Torre cumple prisión preventiva de seis meses en el penal de Cañete, y la defensa de la víctima solicita cadena perpetua para el procesado.

Fuentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó a este Diario que emitirán un comunicado respecto a ambos casos en las próximas horas.

Ex trabajador del Centro de Emergencia Mujer es denunciado por abuso sexual a menores (América Noticias)

