Cuatro venezolanos acabaron con la vida de Roberto Chirinos, un joven peruano de 25 años, a quien atacaron a cuchilladas. Agentes de la Brigada Especializada contra la Criminalidad Extranjera de la Dirincri, en tiempo récord, capturaron a los homicidas, entre ellos un menor de 15 años, cuando se daban a la fuga.

Solo horas después, los detectives, con apoyo de personal de las comisaría de Yerbateros y Apolo, capturaron a los venezolanos Gerson David Palma Pino (30), Luis Emilio Vásquez Narváez (20), Lixon José Burgos Toledo (25) y un menor de 15 años.

Gerson Palma fue detenido en la intersección de la avenida Aviación y el jirón San Cristóbal, en San Luis. Él admitió que había lesionado a una persona y alegó en su defensa que había sido víctima de agresión física.

“Lamentablemente, estoy pasando por un problema que ni yo mismo lo esperaba. Fue en un momento de defensa propia porque me estaban agrediendo a mi”, declaró a la policía.

“Vi que un peruano le pegó a un compañero mío, bajé a separarlo. Cuando bajo, llegó un peruano y me dio un puyazo, yo agarré un cuchillo sin querer y lamentablemente se lo puse en este lado (el tórax) (...) Me arrepiento por las cosas que he hecho, yo nunca he hecho cosas así, que Dios me perdone”.

Apuñalan a hombre en San Luis

