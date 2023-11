María Victoria Santana Díaz deja solo por un momento a su personaje de “La Pánfila” para resaltar su belleza como mujer. Se hizo “retoquitos” para verse más sexy y no le cierra las puertas al amor. Eso sí, ahora busca un “príncipe azul” porque “ya muchos feos me han tocado”, dice.

- ¿Tus fans a quién quieren ver más a la “Pánfila” o María Victoria Santana Díaz?

Está bien peleado, cómo ahora estoy vendiendo otra imagen, más sexy, me piden que explote mi belleza y hacer más cosas de mujer, ¿no?

- ¿Y pare ello te hiciste algún retoque?

Sí, este año me hice la lipomarcación y hace un mes me hice un implante de mamas con el doctor Fong.

- ¿Con todo eso te sigue yendo mal en el amor?

No es que me vaya mal en el amor, estoy soltera. No encontré a nadie que valga la pena y elegí mal. Ya no quiero ser buena pobre, no estoy para aguantar muchas cosas. Prefiero estar sola que mal acompañada.

- ¿Y ahora cuál es el príncipe azul que buscas?

Yo quiero un chico guapo en mi vida, ya tuve muchos feítos. Quiero un chico alto, de ojos verdes, porque igual si voy a sufrir prefiero hacerlo por alguien atractivo, que por un “matadito”.

- ¿Eres de las mujeres que guarda luto cuando terminas con alguien?

Si aparece alguien que me interesa, para nada, olvido a los muertos; pero sí me tomo un tiempo para conocerlo, no por respeto a otra persona, sino por mí. Si aparece el indicado, no le temo al compromiso.

- Como estudiante de psicología, ¿ahora analizas a tus posibles pretendientes?

Sí, claro, ahora sí observo sus conductas, porque lo que hablan con la boca, sus gestos lo borran, sus acciones demuestran otra cosa y tengo cuidado.

- ¿Por qué te decidiste a estudiar esta profesión?

Como estuve en terapia, luego de la separación del papá de mi hijito, estuve muy mal, en depresión y ahí me enamoré de la psicología y ahora quisiera ayudar a otras personas, ya que la salud mental es muy importante, es la base de todo, si no estás bien, con pensamientos positivos, todo puede cambiar.

- ¿Y aún sufres de depresión?

No puedo darme ese lujo. Soy solita, hija única y mamá soltera. Entonces, por mis hijos, por mis padres, no puedo ni enfermarme, ni tiempo para llorar. Cuido mucho la estabilidad emocional de mis hijos.

- ¿Cuál es la ambición tuya, seguir en la actuación o desarrollarte como psicóloga?

Ambos pueden ir de la mano. A mí me gustaría que la “Pánfila” tenga un programa infantil, no hay programas para niños y están quemando etapas, están viendo cosas de adultos y no hay un espacio donde les enseñen a jugar, saltar, resaltar su parte psicomotriz y en mis shows infantiles siempre hay un mensaje.

¿A quién admirabas de niña?

Yo soy de la época de Nubeluz, María Pía y Timoteo, pero me gustaría ser como Yola Polastri, ella llegó lejos, es la más grande e incluso tengo mis bailarines como ella lo tiene.

- ¿Y te gustaría emigrar para hacer carrera?

Claro, en especial a México. Te cuento, la otra vez en mi historia en redes sociales etiqueté a Omar Chaparro, el actor mexicano y le dio un ‘corazoncito’ y yo emocionada. Todo lo que sea crecimiento personal, bienvenido.