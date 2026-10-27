Luis Romario Cartagena Zapata (26), animador y bailarín chalaco llamado “Romario Cartagena, el de la cintura caliente”, murió al recibir un balazo en la cabeza por sicarios que, según la Policía, solo pretendían asesinar a Lizbeth Tamara Chávez Guerrero (27), con quien se hallaba en una cebichada bailable en el Callao.

El doble crimen ocurrió el domingo en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el Callao.

Luis Romario Cartagena Zapata sería víctima colateral porque Lizbeth Tamara Chávez Guerrero (27) era el objetivo, según la Policía.

Intervenido

Horas después, la Policía capturó Gian Piero Forro Tejada (29) “Piero”, quien indicó habría conducido la moto que llevó al sicario.

Agentes del Depincri Callao obtuvieron imágenes de los autores caminando a las 7:33 de la noche del domingo y 1:40 de la madrugada del lunes, en el Callao.

La Policía indicó que el detenido es investigado por su “presunta participación”.

Víctimas

El jefe de la Dirincri, general PNP Ricardo Espinoza, informó que el animador estaba “con su seguridad, quien repelió el ataque”.

Romario Cartagena y Lizbeth Chávez, cuya familia es una de las organizadoras del famoso “Pasaje de la Salsa”, murieron en el ataque. Víctor Rumiche (42), seguridad del animador, está grave al haber sido herido de bala.

Lizbeth Chávez habría estado con Jonathan Bryan Márquez Huamaní “Charlie Papa”, cuando fue asesinado un mes antes. La Policía vincula a este último con la organización criminal liderada por “Cholo Wara”.

El animador y bailarín Luis Romario Cartagena Zapata tenía vínculo con la agrupación Guajiro y El Sello de Primera, de música tropical, salsa y timba cubana.