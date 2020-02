Esta tarde se conocieron más detalles de la historia del peruano que denunció que su pareja, de nacionalidad venezolana, por robarle objetos valorizados en 15 mil soles de la casa donde vivían juntos.

Edwin Pichigua Guzmán acusó a la venezolana Lauri Lucemili Granados Gutiérrez de apoderarse de la lavadora, el equipo de sonido, televisor, juego de dormitorio, cocina y dinero en efectivo que estaban guardados en su casa, situada en el cruce de las calles Las Granadas y Los Laureles, en el distrito de Independencia.

“Yo la conocí cuando llevaba mis motos a lavar en un autolavado. Me enamoré y la invité a salir. Pasó algo de mes y medio cuando le dije para convivir”, contó el peruano al programa “Tengo algo que decirte”.

“Yo me despedí con un beso y me fui a trabajar”, dijo antes de descubrir que le habían despojado de sus pertenencias.

“Hemos tenido discusiones de pareja. Le he gritado como hombre (...) No le agredido físicamente, le alcé la voz, le decía cosas con rabia, pero siempre le pedía disculpas”

Venezolana se defiende

La venezolana le puso una denuncia por violencia física, según informaron en el programa “Tengo algo que decirte”. Indicó que tenía una relación de más deun año con el peruano y que lo dejó por las agresiones que recibía de él.

“Nosotros tenemos un año y cinco meses de relación. Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad. Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”

“Me ha pegado dos veces. Tiene 18 antecedentes penales. Es agresivo, por eso me alejé de él", agregó.

Venezolana acusada de robo por su novio peruano

VIDEO RECOMENDADO

Le confía las llaves de su casa a su novia venezolana y ella le roba todo | Latina

Karla Tarazona llora en vivo al hablar de lo que sufren sus hijos por Leonard León. (Video: Latina)